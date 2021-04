A figlia d'o Marenaro, ressa per la zuppa di cozze: «Assalto incontenibile, chiediamo scusa per i disagi arrecati»

Restrizioni e tradizioni, divieti e stanchezza, sfida al Covid e voglia di ritorno alla normalità dopo più di un anno suonato di pandemia: questo il quadro contraddittorio della Pasqua 2021 in città e non solo. Così si spiegano, almeno in parte, i fatti di via Foria dell'altra sera. Assunta Pacifico, titolare del ristorante A figlia d'o Marenaro celebre in tutta Napoli, non si sottrae al confronto e parla del maxi-assembramento per la zuppa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati