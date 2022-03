A Fuorigrotta sei commercianti rapinati in pochi mesi: due arresti

Due ragazzi, di 24 e 23 anni, sono gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso. Armi in pugno, sarebbero stati loro a eseguire gli assalti nei negozi, da luglio a ottobre del 2020, nel quartiere Fuorigrotta, sottraendo 13.600 euro in contanti.



Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.