A Marechiaro tuffi pericolosi dal Palazzo degli spiriti: ragazzo aggrappato alle pietre

Lo chiamano il Palazzo degli spiriti: è una antica villa romana, in opus reticolatum, attraversata dal mare. Ma, con l'arrivo dell'estate, è diventato anche un trampolino pericolosissimo per spericolati ragazzi che affollano gli scogli di Marechiaro a Napoli. «Scendi», urlano all'ultimo che si arrampica quasi sin sulla sommità della costruzione malmessa, deciso a buttarsi negli specchi d'acqua sottostanti. «Ti fai male», gli urlano. E lui, difatti, tentenna, cerca di aggrapparsi alle pietre, prova ad arrivare sempre più in alto, non ci riesce. E, solo per una fortuita coincidenza, non cade, e si fa male. Perché gli incidenti che coinvolgono giovani tuffatori sono quasi all'ordine del giorno. Senza che le autorità competenti riescano a porre fine a questo gioco pericoloso.