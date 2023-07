Cetara, diportista si lacera la gamba risalendo da mare: accompagnato a Cetara per le cure del caso

Nel pomeriggio di oggi, la Guardia Costiera di Salerno è stata impegnata in un’operazione di soccorso nelle acque antistanti il Porto di Cetara, direzione Erchie a favore di un diportista con ferita da taglio alla testa, il quale durante la risalita dall’acqua batteva violentemente il capo sullo scafo.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Salerno inviava prontamente in loco una motonave con a bordo un team OPSA della Croce Rossa Italiana, che in breve tempo giungeva in zona e riusciva a recuperare il malcapitato portandolo in sicurezza nel porto di Cetara e affidandolo alle cure del 118, precedentemente allertato dalla Sala Operativa di Salerno coordinatrice del soccorso. L’autombulanza del 118 provvedeva poi a trasportare il malcapitato all’Ospedale Civile per i successivi accertament