Pozzuoli, la guardia costiera sequestra 1.100 kg di cozze e 240 kg di telline

Numerosi gli accertamenti della guardia costiera di Pozzuoli, sotto il coordinamento della capitaneria di Napoli, nell’ambito della pesca illegale.

Nel corso delle attività ispettive sul litorale Domitio sono stati elevati verbali di accertamento per un totale di 6mila euro, con il contestuale sequestro di circa 40 kg di telline e 6 rastrelli da pesca. Controlli sono stati effettuati anche a Pozzuoli, Mugnano e Quarto, dove è stato ispezionato un automezzo che abusivamente deteneva un carico di cozze, prive di tracciabilità e di certificazione sanitaria.

Al termine delle attività ispettive sono stati sequestrati in totale 200 kg di telline e 1.100 kg di cozze, illegalmente pescati e privi di certificazione, destinati ad essere abusivamente immessi sul mercato. In totale, sono stati elevati 4 verbali di accertamento per un totale di 6mila e 500 euro.