Centola Palinuro, protocollo Guardia costiera- Istituto da Vinci: un'estate di lavoro per gli studenti che affiancheranno i militari nelle operazioni

Sottoscritta oggi negli Uffici della Guardia Costiera di Palinuro la convenzione tra Istituzione Scolastica e Guardia Costiera sui “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” che vedrà, a partire dal mese di marzo, i ragazzi del quinto anno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci” di Sapri affiancare il personale militare nell’espletamento delle attività istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

Dai procedimenti amministrativi marittimi della proprietà navale e della gente di mare alle attività operative in campo ambientale, demaniale e del soccorso in mare, ma ancora, monitoraggio della filiera della pesca e compimento di visite ispettive per la sicurezza della navigazione e portuale, queste le principali attività che vedranno impegnati i ragazzi nel corso della formazione lontano dai banchi di scuola.

La convenzione, approvata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, rientra tra le iniziative promosse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e si pone l’obiettivo di agevolare le scelte professionali degli studenti delle scuole superiori attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l’acquisizione di conoscenze pratiche.

Il Tenente di Vascello Samantha Losito, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro e il Dirigente Scolastico Corrado Limongi, sottoscrivono questa importante convenzione che consentirà ai giovani studenti dell’indirizzo nautico di accrescere il bagaglio di conoscenze nell’ambito del proprio iter formativo scolastico.

Entrambi soddisfatti e contenti dei positivi riscontri ottenuti dall’attività svolta negli anni precedenti hanno voluto ripercorrere i passi di una iniziativa che ha visto la massima partecipazione dei ragazzi impegnatisi con dedizione, educazione e rispetto delle Istituzioni in una esperienza scolastica, lavorativa ma soprattutto di vita fondamentale per le loro scelte future.

Un momento importante per gli studenti, dunque, ma anche per i militari che, attraverso il contatto diretto con la fascia più giovane della popolazione Cilentana, avranno la possibilità di divulgare la cultura del mare per un suo uso più consapevole e sicuro, soprattutto in vista dell’inizio della stagione balneare.