Complice il meteo favorevole, si prospettano una domenica di Pasqua e un lunedì di Pasquetta da vivere a cielo aperto. Tanti, anzi tantissimi, hanno optato, prenotando con anticipo, per una gita fuoriporta in costiera amalfitana, approfittando del servizio traghetti che, dalla Stazione Marittima e dal molo Masuccio, effettuerà regolarmente le proprie corse, consentendo a salernitani e turisti di raggiungere le mete preferite senza correre il rischio di restare imbottigliati nel traffico. Alicost garantirà i collegamenti con Capri (partenze da Salerno, Minori, Amalfi e Positano), mentre Travelmar coprirà la tratta che da Vietri sul Mare raggiunge Positano.

APPROFONDIMENTI Meteo Pasqua e Pasquetta 2024, rischio temporali Cosa fare a Napoli nel weekend di Pasqua Celle, donati da un cittadino anonimo 150 uova di Pasqua

«La stagione è già partita e anche molto bene - anticipa Marcello Gambardella di Travelmar - I dati parziali di cui disponiamo confermano che l'andamento delle prenotazioni non è inferiore a quello di dodici mesi fa e questo ci fa ben sperare anche per il futuro. Attualmente garantiamo quattordici corse giornaliere che sono tutte molto affollate. Parliamo sia di italiani che di stranieri. La percentuale è ovviamente variabile, perché mentre a Salerno città abbiamo un cinquanta per cento di italiani e un cinquanta per cento di persone provenienti dall'estero, in costiera amalfitana l'ottanta per cento del turismo è legato al grande flusso di persone che d'oltralpe o d'oltreoceano ci hanno scelto come meta per trascorrere le vacanze pasquali».

On line, inoltre, dalle pagine facebook aziendali, è possibile anche decidere il percorso da seguire. Per gli amanti della natura e delle passeggiate viene proposto il sentiero degli dei e la valle delle ferriere, mentre per chi preferisce una gita culturale, si suggerisce il Mar, Museo archeologico romano a Positano, il Museo della carta di Amalfi e il Museo del corallo di Ravello. Restando in tema di musei, l'amministrazione provinciale, per il lunedì in Albis ha disposto l'apertura straordinaria del castello Arechi (9-14), della Pinacoteca di via Mercanti (9-14), del Museo archeologico di via San Benedetto (9-14) e del Museo archeologico della Lucania di Padula (9-18.45).

«È una scelta precisa che nasce dalla volontà di consentire a tanti residenti e, in particolare a tanti turisti, di scoprire e riscoprire le bellezze del nostro territorio. Abbiamo la fortuna di vivere in un'area densa di storia e di cultura che deve essere sempre valorizzata e tutelata. Sono questi i temi su cui lavorare sempre con passione e determinazione per incentivare lo sviluppo», spiega il delegato alla cultura di Palazzo Sant'Agostino, Francesco Morra. Per chi sceglierà di restare in città, le offerte non mancano. La mostra diffusa “Letizia Battaglia. Una vita. Come un cazzotto, come una carezza”, curata da Paolo Falcone e organizzata dall’associazione Tempi Moderni in collaborazione con l’Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti, resterà aperta al pubblico domani dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.30 e il giorno successivo, lunedì in Albis orario continuato dalle 10.30 alle 20.30. Il corpo centrale è allestito nei saloni di Palazzo Fruscione, storico fabbricato del XIII secolo. Ma le opere si trovano anche nella chiesa di San Sebastiano del Monte dei Morti; nella Corte di Palazzo Pinto, nella Cappella di San Ludovico, nella Cappella di Sant’Anna e nell’Ipogeo di San Pietro a Corte.

Sul fronte trasporti, invece, la Sita effettuerà - sia domani che lunedì - il collegamento Salerno-Amalfi, mentre Busitalia domani interromperà il servizio. Lunedì saranno garantite solo le seguenti corse: urbano Salerno A-B-2-13-20-25-39-40; urbano Pontecagnano 51; suburbano 8-10-22-24. E se i ristoranti sono nella maggior parte dei casi sold out, per gli indecisi che attendono il last second, i supermercati resteranno aperti mezza giornata sia domenica che lunedì. «Saranno due giorni importanti, perché fungeranno da test per l'estate - racconta l'assessore comunale al Turismo Alessandro Ferrara - Ho contattato Federalberghi e i dati sono più che confortanti. L'incoming ha superato il 70 per cento e, anche grazie al meteo favorevole, la percentuale potrebbe crescere».