Salerno, maltratta un cane in spiaggia poi aggredisce chi tenta di fermarlo

Ha prima maltrattato un cane randagio e poi ha provato ad aggredire le persone che si erano avvicinate per farlo desistere dal commettere l’insano gesto. È accaduto ieri su una spiaggia a Torrione, nei pressi di Forte La Carnale, quando un gruppo di bagnanti ha visto un uomo che tentava di aggredire un cane. L’animale è stato salvato da alcune persone (tra cui anche la presidente della Lega del cane di Salerno, che poi ha provato a salvare l’animale) mentre altri hanno cercato di calmare l’uomo che appariva alquanto alterato: a quel punto quest’ultimo ha tentato di aggredire le persone che gli si erano avvicinate e l’intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

I bagnanti, vedendo lo stato di agitazione dell’uomo, avrebbero potuto anche difendersi dal tentativo di aggressione e persino, dopo aver assistito al deprecabile gesto, picchiarlo. Qualcuno, a quanto pare, ha allertato le forze dell’ordine e sul posto sono intervenuti i vigili urbani e una pattuglia dei carabinieri, che hanno sedato gli animi di tutti (alquanto surriscaldati e non solo per il caldo) facendo allontanare l’uomo.

Non è escluso che quest’ultimo sia stato portato in caserma per una più approfondita identificazione ed altri approfondimenti del caso previsti dalle norme che tutelano gli animali.