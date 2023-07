Il bulldog attraversa la strada, un'auto lo travolge: il cane sta bene ma il video è sorprendente

Un video choc, quello che proviene da Pickerington, in Ohio negli Stati Uniti. Un cane che esce da una casa, corre attraversando il giardino e finisce in strada, nel momento esatto in cui sta passando una grande auto, che non riesce ad evitare l'animale, che a sua volta non riesce a fermarsi e finisce sotto la vettura.

Il proprietario del cane, un bulldog francese, grida immobile, pensa il peggio, ma dopo pochi attimi si vede l'animale accucciato, come per evitare di essere travolto dall'auto, che si alza e corre verso casa, mentre l'uomo gli dice di non farlo mai più. Una lezione che probabilmente avrà capito l'animale, miracolato.

Infatti nel video non si vede dove sia il cane, finché l'auto non passa del tutto, frenando ma solo diversi metri più avanti.

Se l'animale, fosse finito sotto alle ruote, probabilmente questo video non sarebbe stato diffuso. A riprendere la scena la telecamera esterna del proprietario del cane, che per motivi di sicurezza riprende l'area frontale alla casa. Per fortuna il quattrozampe è di piccolissime dimensioni, motivo per cui è riuscito ad evirare anche di essere schiacciato dal fondo del veicolo.