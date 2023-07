Morso dal serpente che teneva in casa: ragazzo di 28 anni in terapia intensiva. L'antidoto è arrivato dalla Svizzera

Un ragazzo di 28 anni è stato ricoverato in terapia intensiva dopo che un serpente lo ha morso a una mano, iniettandogli il suo veleno. Il giovane, della Repubblica di San Marino, è arrivato al pronto soccorso da solo e ha spiegato di essere stato morso da un esemplare di Cerastes Cerastes, una vipera che in natura vive nei deserti dell'Africa settentrionale, che lui teneva in casa.

L'antidoto per il veleno di questo rettile è stato fatto arrivare dalla Svizzera dopo aver allertato il Centro antiveleni di Pavia.

Una chiamata utile per reperire l’antidoto che, tuttavia, era disponibile soltanto nella farmacia della facoltà medica dell'Università di Ginevra. Così un gruppo di volontari della Croce Rosse locale si sono messi in viaggio di notte verso la Svizzera per non perdere neanche un minuto che avrebbe potuto essere prezioso per la vita del 28enne.

Da quanto accertato, il giovane teneva il serpente in una teca. Nel primo pomeriggio di domenica, però, la vipera è riuscita a morderlo a una mano, forse mentre dava del cibo. Da qui la cosa all'ospedale di San Marino, in preda alla paura. Il giovane si trova adesso ricoverato nel reparto di terapia intensiva.