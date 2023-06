Orso marsicano nel centro del paese: il video è virale

La fame lo ha spinto fino al centro storico di Vicalvi, un piccolo borgo medievale in provincia di Frosinone, dove non era mai stato. Il protagonista è un esemprare di orso marsicano che, ovviamente, ha scatenato la curiosità di tutto il paese ed è stato immortalato in un video che, dopo esser stato pubblicato dalla pagina Facebook della Pro Loco, è diventato subito virale. E in tanti si chiedono se si tratti del degno erede del compianto Juan Carrito, divenuto famoso per le sue scorribande di Roccaraso.

Orso per le vie di Vicalvi

L'orso marsicano, del quale ancora non si conosce il nome, si è aggirato guardingo tra le vie del borgo, situato alle pendici dell'Appennino centrale, nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Nel breve filmato si vede l'animale perlustrare le strade del borgo, prima procedendo vicino a un muretto e poi tornando indietro verso alcune auto parcheggiate, per poi sparire nella vegetazione.

La convivenza tra uomo e orso è tornata in auge dopo la morte di Andrea Papi e la successiva querele sull'ipotesi di abbattimento dell'orsa Jj4. In Italia si stima che ci siano circa 200 esemplari in libertà, quasi unicamente concentrati nella Regione autonoma e - appunto - nel Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Gli orsi tendenzialmente evitano gli esseri umani, ma non è impossibile imbattersi in uno di loro se si vanno a visitare i boschi di certe aree. In caso di incontro, le possibilità di un attacco sono comunque molto basse.