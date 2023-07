Per un piccolo Comune di 500 abitanti l’apertura di nuove attività commerciali è davvero una di quelle notizie che animano la comunità. Un desiderio che per tre giovani famiglie è diventato realtà grazie all’affidamento da parte del Comune di locali in uso gratuito in cui le attività potranno nascere. A Santomenna, il sindaco, Michele Di Geronimo, sta provando a costruire un sistema di piccoli e grandi servizi per la sua comunità, l’ultimo è l’affidamento dei tre locali finalizzato all’apertura di tre attività. La consegna delle chiavi ai tre nuovi gestori, è stata una festa con tanto di brindisi. Una solennità che in un piccolo borgo come Santomenna è stata salutata con grande partecipazione.

Giuseppina Sabatino aprirà un emporio di prodotti tipici, Arianna Giordano invece aprirà un bar, Giuseppe Feniello realizzerà una sala giochi. I locali sono nel centro commerciale comunale, un’area realizzata nel post sisma. Il Comune ha aderito ad un progetto per il sostegno ad attività commerciali riservato alle aree interne e questo ha determinato la possibilità di un contributo per sostenere i costi di ristrutturazione dei locali, mentre il Comune li ha dati in uso gratuito per 5 anni. Per agevolare anche le attività già presenti a Santomenna, invece, sarà abbattuto del 75% di canone di locali comunali.

«Per la nostra piccola comunità rappresenta un segnale importante di ripresa - spiega il sindaco - anche perché tre giovani hanno deciso di investire e restare sul territorio in controtendenza rispetto a quanto succede nel sud». Giuseppina, che è già madre, Ariana e Giuseppe che sono giovani pronti a costruire la propria famiglia, hanno ricevuto le chiavi dopo il completamento delle procedure di affidamento. «In questo nostro primo anno di amministrazione - dice ancora il primo cittadino - abbiamo recuperato circa 1,5 milioni dalle società eoliche che sono sul nostro territorio e che utilizzano il nostro ambiente. Un fondo considerevole che metteremo a disposizione della comunità attraverso investimenti socio culturali».