Salerno, incendio in pizzeria durante la Notte bianca

Un incendio anima la Notte Bianca di Salerno, per fortuna senza conseguenze per la folla di persone che si è ritrovata ieri sera a Pastena e nella zona orientale per l'evento del by night con negozi aperti e tanti concerti nelle piazze.

Le fiamme che hanno avvolto una nota pizzeria di via Trento sono state, secondo i primi accertamenti, alimentate da un corto circuito del locale. L'intero condominio è andato in tilt ed è rimasto al buio fino a quando non sono intervenuti i tecnici a ripristinare l'impianto elettrico. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi tra la fiumana di gente in strada ieri sera a domare le fiamme e a scongiurare pericoli che per fortuna non ci sono stati. Solo stupore ed un po' di paura in un quartiere che stava vivendo un sabato sera speciale.