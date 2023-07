Notte bianca a Salerno, corse straordinarie della metropolitana

Corse straordinarie della metropolitana di Salerno in occasione dell'evento «Notte Bianca 2023» in programma nelle notti tra sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 luglio a Salerno.

Regionale di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, farà circolare più treni metropolitani sulla linea Salerno - Arechi oltre il consueto orario di termine, per un totale di 16mila posti aggiuntivi, così da consentire un più agevole deflusso dei visitatori.

In totale saranno 36 le corse metropolitane in più, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella secondo il seguente schema: notte tra 8 e 9 luglio: servizio metropolitano fino alle ore 3 con 20 corse supplementari: 10 da Salerno direzione Arechi e 10 in direzione opposta; notte tra 9 e 10 luglio: servizio metropolitano fino alle ore 2 con 16 corse supplementari: 8 da Salerno direzione Arechi e 8 in direzione opposta.