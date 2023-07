In bici da Nocera Superiore a Salerno, poi si sente male: salvato dalla Croce Rossa

Colto da un malore mentre è in bicicletta. E' quanto capitato ad un uomo di 56 anni, che ieri, in sella alla sua bicicletta, era partito da Nocera Superiore per raggiungere la città di Salerno.

Una volta arrivato in piazza della Concordia ha però accusato un malore, forse complice il gran caldo. E' riuscito tuttavia ad allertare il 118.

L'uomo è stato così soccorso da un'ambulanza e automedica della Croce Rossa. Dopo una piccola sosta ad un bar vicino, però, il 56enne si è sentito nuovamente male ed è stato soccorso per la seconda volta dall'ambulanza.

Questa volta per lui è stato necessario il ricovero in ospedale, dopo manovre di rianimazione effettuate dal personale medico, che hanno evitato conseguenze peggiori. Ora si trova all'ospedale Ruggi, presso il reparto di terapia intensiva.