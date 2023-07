“La mia scuola non va in vacanza”, a Contursi Terme 90 bambini si divertono grazie al progetto ConLABora

Giochi, animazione, visite sul territorio per conoscere i luoghi in cui i bambini vivono, animeranno cinque settimane di Centro estivo, a Contursi Terme, fino al 4 agosto prossimo, dal lunedì al venerdì. Nella città delle cento sorgenti, l’associazione Arcobaleno, capofila del progetto ConLABora, selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, punta a favorire il sostegno educativo alle famiglie, il potenziamento delle competenze degli alunni, l'aggregazione e la socializzazione positiva insieme ai partner di progetto, la coop Tertium Millennium, che gestirà questo Centro estivo, grazie anche alla sua consolidata esperienza, il Comune di Contursi Terme, le associazioni Sfera e Girotondo, gli Istituti comprensivo e l’Istituto Corbino.

Il centro estivo rientra in una delle quattro azioni di progetto, il “Patto educativo di comunità Sele/Tanagro che prevede la realizzazione di attività estive, laboratori esperienziali, seminari con le famiglie ed eventi per unire la comunità. Un mese di attività intenso per 90 bambini tra 6-13 anni - ma anche di 4/5 anni grazie ai fondi nazionali sui centri estivi che il Comune ha messo a disposizione - che potranno dedicarsi ai giochi, ma visiteranno anche i luoghi della storia locale per conoscere il proprio passato, la struttura termale del Vulpacchio, l’area del Tufaro che si immerge sulla spiaggia fluviale del Sele, un frantoio, il pastificio Scaglione per conoscere le attività economiche del territorio. Per loro, poi, ci sarà anche tanto divertimento, con giochi di oggi e di un tempo, laboratori musicali e di pittura, la piscina. Ma saranno ascoltati anche gli stessi bambini, per capire direttamente da loro cosa desiderano fare ed il Centro estivo diventa così un momento di costruzione comune di altre possibili attività per rendere protagoniste le loro idee. Particolare attenzione è stata data ai bambini con disabilità coinvolti nel progetto, ma anche bambini stranieri che frequentano le scuole di Contursi e che potranno vivere momenti di aggregazione ed inclusione.