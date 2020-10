I carabinieri della stazione di Qualiano hanno denunciato per smaltimento illecito di rifiuti un 42enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine. in via Ripuaria, lungo il ciglio della strada, stava scaricando dal proprio furgone rifiuti di ogni genere: materiale ferroso, pezzi di legna e plastiche usate, elettrodomestici fuori uso, taniche e bombole.

L’uomo era stato notato da una pattuglia dell’esercito impegnata nell’operazione “strade sicure” che aveva fatto immediata segnalazione al 112.

