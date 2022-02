Abusivismo edilizio nel parco di Ottaviano, scatta il sequestro

Nel parco di Ottaviano, i carabinieri hanno denunciato per abusivismo edilizio un 55enne. Durante una pattuglia a piedi in area montana, i militari hanno scoperto che in località Recupe, alle pendici del Vesuvio, erano state avviate opere di sbancamento e livellamento del terreno. Senza autorizzazione. In un noccioleto era stata spianata anche una strada: per garantire il passaggio lungo una linea di circa 65 metri, erano stati estirpati molti alberi. La strada è stata sequestrata, così come i terrazzamenti creati.