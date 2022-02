Cocaina e crack in una casa: blitz nei militari, donna arrestata

Operazione a largo raggio anti-droga. A Licola i militari hanno perquisito l’abitazione di una 38enne di origine cubana e trovato in casa 25 grammi di cocaina, già suddivise in 45 dosi per la vendita, e 5 grammi di crack. Sequestrati anche diverso materiale per il confezionamento della droga e la somma in contante di 1.125 euro ritenuto provento del reato. La 38enne – arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio – è stata condotta al carcere di Pozzuoli in attesa di giudizio.