Droga nella cassetta dell'Enel, arrestata donna alle Vele di Scampia

Arrestata in flagranza per detenzione di droga a fini di spaccio. Una 46enne è stata fermata nei pressi delle vele di Scampia dai carabinieri che hanno notato una donna aprire una cassetta, dove solitamente sono custoditi i contatori dell’Enel. Immediatamente fermata dai militari. Perquisita, la signora è stata trovata in possesso di 22 dosi di cocaina, 12 dosi di cobret, 7 dosi di crack e 11 dosi di eroina. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma contante di 250 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Trasferita nel carcere di Pozzuoli.

