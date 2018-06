Lunedì 25 Giugno 2018, 10:31

Questa mattina, al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, i carabinieri della stazione di Casavatore hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone, rispettivamente di 22 e 25 anni, residenti a Melito, per il reato di tentato omicidio aggravato. Le attività di indagini sono state avviate a seguito di un grave episodio delittuoso - il cui movente è risultato passionale - avvenuto in pieno giorno il 17 novembre 2017, in un esercizio commerciale di Casavatore, quando i due soggetti percuotevano, ripetutamente, un trentaseienne con pugni e schiaffi ferendolo, altresì, con un coltello al torace, così da cagionargli lesioni gravissime agli organi interni ed un trauma facciale.La vittima veniva abbandonata a terra, all'esterno dell'esercizio commerciale, quasi esanime e - dopo i primi soccorsi prestati dal gestore di un locale del posto - veniva ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli e sottoposta ad interventi di urgenza. L'attività investigativa, supportata dall'analisi delle immagini di videosorveglianza acquisite, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti nonché da attività di individuazione fotografica, ha consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico delle persone destinatarie della odierna misura.