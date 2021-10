Acerra, denunciato bracconiere: usava fucile modificato per cacciare

I Carabinieri della stazione forestale di Marigliano, nell'ambito dei servizi disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli, insieme ai volontari della Lipu hanno sorpreso nelle campagne acerrane un uomo intento a cacciare con l'utilizzo di un richiamo acustico elettromagnetico.

Controllato, è stato trovato con un fucile Beretta calibro 12. All'arma era stato tolto il riduttore per permettere una maggiore quantità di carico delle cartucce e sparare più colpi. Il 50enne è stato denunciato a piede libero per esercizio dell'attività venatoria con mezzi non consentiti e per l'alterazione delle caratteristiche tecniche del fucile. Il fucile è stato sequestrato. Stessa sorte per le 50 cartucce e per il fonofilo comprensivo di cassa, batteria e di 2 schede che producono il canto di diverse specie di avifauna, anche di quelle protette. Elevate nei confronti del bracconiere anche diverse sanzioni amministrative per un importo di circa 700 euro.