Acido muriatico al Loreto Mare, resistenza e lesioni: denunciato 49enne

È stato denunciato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale il 49enne albanese, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, che aveva aggredito le guardie giurate al Loreto Mare. A intervenire gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, a seguito de una segnalazione.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno notato tre guardie giurate che avevano fermato un uomo che, alla loro vista, ha dato in escandescenze fino a quando, con non poca difficoltà, è stato bloccato. I poliziotti hanno accertato che l'aggressore, poco prima, pretendendo notizie sulle condizioni della compagna ricoverata, aveva inveito contro il personale della vigilanza e, dopo aver aperto una bottiglia di acido muriatico, aveva tentato dapprima di autolesionarsi per poi colpire una guardia giurata con alcune gocce di acido.