Acqua azzurra dai rubinetti di diverse case del Napoletano: protestano i residenti

Mercoledì 1 Maggio 2019, 14:38

Acqua di color azzurro sgorga da stamani dai rubinetti di diversi condomini di Marano. A segnalarlo i residenti di via San Castrese e via Del Mare, a ridosso della collina dei Camaldoli. Sarebbero almeno una trentina le famiglie che hanno riscontrato l’anomalia. I cittadini hanno allertato i vigili urbani e segnalato il disservizio ai tecnici comunali reperibili. Nei giorni precedenti non vi sarebbero stati interventi alla condotta idrica della zona.«Nessuno ci ha saputo fornire una spiegazione esaustiva - spiegano alcuni residenti di via Del Mare - I problemi idrici in questa zona della città sono ormai all'ordine del giorno. Fino ad oggi, però, non avevamo avuto mai problemi di questo genere».