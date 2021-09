Nuove accuse per Adolfo Greco, il “re del latte” di Castellammare: un tesoro creato con l'evasione fiscale

Il tesoro di Adolfo Greco «era frutto di evasione fiscale e in parte di risparmi di famiglia». Per questo motivo, il sostituto procuratore Giuseppe Cimmarotta ha chiuso le indagini con l’accusa di autoriciclaggio per l’imprenditore «re del latte» di Castellammare di Stabia e, in passato, uomo di fiducia di Raffaele Cutolo, tanto da essere coinvolto nella vicenda dell’acquisto del Castello Mediceo di Ottaviano e nella trattativa per la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati