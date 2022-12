Aeroporto di Napoli, De Luca in campo per evitare rincari sugli imbarchi

«In relazione alla proposta di incremento della tassa addizionale di imbarco e alle ripercussione negative sull'offerta e sui costi dei voli che fanno capo all'aeroporto di Napoli, ho avuto un cordiale colloquio con il sindaco Manfredi per verificare la possibilità di intervenire senza penalizzare gli utenti, le società operatrici dei voli e la stessa società di gestione dell'aeroporto». Lo scrive, in una nota, il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

«Confermiamo che si lavorerà insieme - aggiunge - per valorizzare ulteriormente eccellenze come la Gesac, e per evitare che venga posto in essere tale incremento tariffario imposto dal Ministero nell'ambito del riequilibrio del bilancio finanziario del Comune. Il Governo dia la disponibilità, perché si possano trovare soluzioni al problema. Prenderemo in questo senso iniziative di interlocuzione con il Governo affinché si valutino le più opportune alternative».

Sempre a proposito di trasporti, e polemiche sui fondi. «Dal ministro Matteo Salvini sono in arrivo per Napoli 15 milioni all'anno, dal 2023 fino al 2027, direttamente da fondi del Mit per rispondere alle esigenze dei sindaci, destinate anche al collegamento tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli e alla fornitura di treni della metropolitana cittadina. Importanti stanziamenti per migliorare la mobilità e frutto del lavoro costante di ascolto delle amministrazioni locali, che ha inaugurato il ministro Salvini dal suo insediamento». Ad annunciarlo senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa.