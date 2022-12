Brindisi in strada a Napoli, ecco i divieti e strade chiuse il 24 dicembre e il 31

Eccola l'ordinanza anti-caos nei luoghi della movida, valida per il 24 e il 31 dicembre a Napoli, quando c'è la consuetudine di organizzare aperitivi per strada, soprattutto nelle zone di Chiaia, del Vomero, del centro storico, dei Quartieri Spagnoli. In particolare, stando alle disposizioni decise dal sindaco Gaetano Manfredi, ma solo in caso di assembramenti, è possibile che scatti il divieto di accesso in via Gaetano Filangieri (da piazzetta Rodinò a via Santa Caterina a Chiaia), in via Santa Caterina a Chiaia, in piazza dei Martiri, in via Carlo Poerio, in via Giuseppe Fiorelli, al largo Ferrandina, in via Cavallerizza a Chiaia. Stessa disposizione in via Mezzocannone, in via de Marinis, in via Candelora, in via Santa Chiara, in via San Sebastiano, in via Port’Alba, in via Santa Maria di Costantinopoli, in via Sapienza e in via del Sole, in piazza Miraglia, in via San Pietro a Maiella Quartieri Spagnoli, in vico delle due porte a Toledo, in vico Tre Regine, in vico San Sepolcro, in via Toledo. E ancora: in piazza Ferdinando Fuga, in piazza Vanvitelli, in via Aniello Falcone, in via Raffaele Morghen, in via Gian Lorenzo Bernini, in via Alessandro Scarlatti, in via Luca Giordano, in via Giovanni Merliani, in via Enrico Alvino, in piazza Medaglie d'Oro, in piazza Immacolata, in piazza Leonardo, in piazza degli Artisti, in piazza Francesco Muzii e nel piazzale San Martino.

In più, è vietato vendere e consumare in strada bevande nei bicchieri o nelle bottiglie di vetro.