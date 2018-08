Affonda imbarcazione nelle acque di Capri: in salvo i cinque occupanti

Venerdì 17 Agosto 2018, 17:02 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Incidente nel primo pomeriggio di oggi nelle acque di Capri. Per cause ancora in fase di accertamento, un'imbarcazione da diporto di circa 5 metri è affondata davanti alla Grotta Bianca. Le cinque persone che erano a bordo sono tutte salve. Immediato l'intervento della Guardia Costiera di Capri guidata dal tenente di vascello Daniele Praticò, che dopo aver ricevuto la segnalazione in sala operativa ha subito inviato la motovedetta Cp 858 e il battello pneumatico B70.I cinque diportisti, che si sono accorti che la propria barca stesse affondando mentre facevano il bagno, hanno avuto immediata assistenza da parte di un altro natante che si trovava nei paraggi e poi sono stati trasbordati sulle unità di soccorso della Guardia Costiera giunte nel giro di pochi minuti. L'imbarcazione è stata, successivamente, riportata in galleggiamento e rimorchiata nel porto di Capri. Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell’incidente.L'attività operativa degli uomini della Guardia Costiera, in questo periodo di grande affluenza di bagnanti e diportisti, continua ininterrottamente per garantire la sicurezza in mare e la salvaguardia della vita umana. 1530 è il numero che occorre contattare per segnalare qualsiasi emergenza in mare.