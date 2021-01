Task force dei Carabinieri ad Afragola, trovate armi e droga

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli ha disposto mirati servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la provincia di Napoli.



I Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno setacciato le strade ed alcune abitazioni del Rione Salicelle ad Afragola.



Rinvenuti e sequestrati in alcuni locali sotterranei e in vari ascensori delle palazzine del rione 57 bustine di marijuana per un peso complessivo di 70 grammi, 7 involucri contenenti 126 grammi di hashish e 67 grammi di crack. Tra la droga rinvenuta anche un vaso con all’interno una piantina di marijuana.



Capitolo armi: rinvenuti e sequestrati 15 proiettili calibro 357 mm Magnum ed una pistola ruger sp 101 dello stesso calibro pronta a sparare. I militari dell’arma hanno rinvenuto e sequestrato anche un serbatoio per arma lunga da guerra (probabilmente un Kalashnikov), 1 bossolo calibro 7,62 per fucile d’assalto e altre cartucce.



Sequestrato – infine – anche un giubbotto antiproiettile. I servizi continueranno nei prossimi giorni.



