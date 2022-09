Afragola, vessazioni ai docenti: i presidi in campo a sostegno della collega

I dirigenti scolastici del territorio afragolese non restano indifferenti, dopo il caso che ha visto coinvolta la preside Angela Sodano (capo dell’istituto “Europa Unità” del rione Salicelle), interdetta dalla carica per un anno in seguito alle denunce presentate da alcuni docenti per presunte vessazioni.

“I dirigenti scolastici di Afragola - si legge in un comunicato - scendono in campo a sostegno della preside Angela Sodano. Avendo appreso con profondo rammarico la notizia del provvedimento avverso la dirigente scolastica, restiamo basiti e meravigliati, conoscendo l’amabilità della persona, la disponibilità e la capacità di comprendere e di spendersi per il territorio, anche in qualità di assessore comunale ai lavori pubblici e all’edilizia scolastica. Una disponibilità, questa, manifestata anche non più di sette giorni fa nel chiederci di segnalare i problemi delle nostre istituzioni con l’obiettivo di porvi rimedio”.

Poi la nota continua. “Con piena fiducia nella Giustizia, i dirigenti scolastici degli istituti di Afragola auspicano che possa emergere la verità, in modo tale da scagionarla dalle pesanti accuse che le sono state mosse. La preside Sodano è un’instancabile lavoratrice, nota a tutti noi per l’entusiasmo nello svolgere sia il ruolo di dirigente che di amministratore locale”.