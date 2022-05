Parcheggi l’auto in centro e poi, la mattina, ti svegli e ti accorgi che è sparita. In provincia di Napoli accade anche questo.

Questa notte, infatti, dei ladri hanno rubato delle automobili in via Amendola ad Afragola. «Oggi ho aperto il negozio presto e mi sono accorto che non c’erano auto in sosta. Cosa strana, perché solitamente ce ne sono tante», ha dichiarato in merito un commerciante della zona.

Una delle automobili sparite è una Opel Agila rossa di vecchia data. La proprietaria ha già sporto denuncia presso i carabinieri di Afragola.

Nel corso della mattinata, invece, tutte le altre vittime di questo furto notturno provvederanno a tutelarsi legalmente con altre denunce. Ad ogni modo, commettere atti illeciti con delle auto rubate è comunque un reato (di riciclaggio o ricettazione, a seconda dei casi).