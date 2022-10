In via Dario Fiore ad Afragola un carabiniere libero dal servizio ha arrestato un uomo che ha tentato una rapina in una tabaccheria.

In azione due banditi, armati di pistola. Nella rivendita c'era un militare in borghese che ha ingaggiato una colluttazione con i malviventi. Questi hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, per fortuna a salve. Il carabiniere non ha indietreggiato e ha bloccato uno dei rapinatori. L’altro è fuggito ma continuano le indagini per rintracciarlo. Per il militare e l'arrestato sono state necessarie cure mediche.