Afragola, il sindaco scrive al prefetto di Napoli: «I cittadini temono per la loro sicurezza»

«Gli ultimi avvenimenti criminosi che hanno interessato il territorio dei comuni a Nord di Napoli, ed in modo particolare quello che ha interessato il comune di Afragola con la feroce rapina alla tabaccheria, ha fa fatto salire la preoccupazione dei cittadini per la propria sicurezza». Il sindaco Antonio Pannone «nel farsi carico delle paure dei cittadini» ha scritto una lettera al prefetto di Napoli, Claudio Palomba con la quale ha chiesto «l'immediato avvio di un Tavolo Istituzionale per affrontare la grave questione della sicurezza sul territorio». Il primo cittadino chiede di «avviare un tavolo che coinvolga tutte le Istituzioni per verificare la possibilità di un più forte coordinamento con le forze dell'ordine avente l'obiettivo di pianificare una presenza più incisiva per il controllo del territorio e la sicurezza dei cittadini».

«È necessario che venga messa in atto una strategia ad alto impatto che, partendo da una efficace mobilitazione di tutte le risorse sane, funzionale ad una singola fondata su un atto educativo che offra prospettive credibili ai nostri giovani, valorizzi un impegno forte, condiviso ed immediato per dare risposte certe nell'azione di contrasto alle varie forme di criminalità che avvelenano il nostro territorio», ha aggiunto Pannone.