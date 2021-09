Afragola, litigio nel centro commerciale, estrae la pistola e spara: arrestato 55enne per tentato omicidio

Domenica notte gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Afragola sono intervenuti presso l’ospedale Clinica Villa dei Fiori ad Acerra per la segnalazione di una persona con una ferita d’arma da fuoco.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso dalla vittima che, durante il pomeriggio, mentre si trovava all’interno di un centro commerciale ad Afragola, era stata avvicinata da un uomo con il quale aveva avuto un alterco proseguito fuori l’esercizio commerciale dove quest’ultimo, dopo aver estratto una pistola dal marsupio, aveva esploso un colpo ferendola all’addome.

APPROFONDIMENTI IL RAPIMENTO Ragazzino di 14 anni scomparso con il padre biologico nel Napoletano,... IL GIALLO Acerra, fiamme dolose nella tenuta confiscata ai ras dei rifiuti... IL CASO La sirena dei carabinieri, la folle corsa tra le strade di Cardito...

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite e alle immagini del sistema di videosorveglianza interna dell’esercizio commerciale, hanno rintracciato e bloccato il presunto aggressore presso il suo l’appartamento; inoltre, l'uomo ha confermato di aver litigato con la vittima per futili motivi ingaggiando una colluttazione e sparandole con una pistola che deteneva illegalmente.

Gli agenti hanno ritrovato l’arma, una pistola semiautomatica calibro 6.35, nascosta sotto un bidone dell’immondizia nel giardino dell’abitazione e l’hanno sequestrata.

E.I., 55enne di Afragola con precedenti, è stato sottoposto a fermo per tentato omicidio, detenzione illegale di armi e spari in luogo pubblico, stamattina convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per l’indagato la misura cautelare in carcere.