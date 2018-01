Napoli, rissa nella notte: 22enne ferito a colpi di bottiglia, è in ospedale

Sabato 13 Gennaio 2018, 17:04 - Ultimo aggiornamento: 13-01-2018 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato ferito con i cocci di una bottiglia, il 22enne napoletano aggredito la scorsa notte e ricoverato in ospedale. Il giovane si trovava nei pressi di via Brecce a Sant' Erasmo, nel quartiere Mercato, intorno alle 23, quando è stato oggetto del raid violento messo a segno da uno sconosciuto che lo ha colpito più volte alla testa, come ha riferito la vittima.Durante l'assalto, il 22enne ha tentato di ripararsi dai fendenti inferti con i cocci di una bottiglia e, per questo motivo, è stato ferito alle mani e si è procurato la frattura di un dito. L' uomo è stato suturato ed assistito all' ospedale Loreto Mare dove i medici gli hanno diagnosticato i traumi contusivi, le ferite da taglio al cranio e la frattura per un referto di 21 giorni di prognosi.