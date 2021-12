Aggressione funzionario Brusciano: solidarietà dal sindaco e dall'Ordine degli architetti

Si è aperto con una ferma condanna contro la violenza, il consiglio comunale di Brusciano, comune della provincia di Napoli teatro di una duplice aggressione ai danni di un funzionario comunale. Vittima di offese e percosse da parte di un imprenditore «scontento», è stato il responsabile del servizio urbanistico: il primo episodio, solo verbale, è avvenuto negli uffici del comune, il secondo, con pugni e schiaffi, in strada.

APPROFONDIMENTI IL CASO Perseguita e aggredisce ragazzino, molestatore 50enne processo LA CAMORRA Agguato a Napoli, il figlio del boss Troncone fermato per evitare... LA STORIA Napoli: «Mi hanno aggredito e sputato addosso perché...

«Voglio esprimere con forza e determinazione - ha detto il sindaco Giacomo Romano - la massima solidarietà nei confronti di Gaetano D'Amore, oggetto di una vile aggressione in strada. Questa amministrazione e, in particolare, questo sindaco, stigmatizzano in modo inequivocabile atteggiamenti di violenza, incompatibili con uno Stato democratico, irriguardosi della persona e del suo ruolo. I dipendenti comunali svolgono una funzione che è anche una missione. Consentono alla città di essere amministrata e nessuno deve mai commettere attivi così gravi».

Purtroppo, ha ricordato D'Amore, si tratta di un fenomeno in crescita, oggetto di valutazioni parlamentari, in particolare da parte di una commissione monocamerale costituita «ad hoc», e, ha annunciato Romano, anche da parte del consiglio comunale.





Anche l'Ordine degli archetetti P.P.C. di Napoli e provincia, presieduto da Leonardo Di Mauro, ha manifestato la propria solidarietà al funzionario D’Amore. È stata consegnata, nel corso di un torneo pro Unicef allo stadio Landieri a Scampia tra le squadre degli architetti e degli ingegneri, una targa, oltre che per la sua partecipazione al torneo, di vicinanza a causa delle aggressioni subite.