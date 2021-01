Questa mattina, intorno alle 11.20, in via Settetermini nel rione Piano Napoli, un giovane di 20 anni, Franco Crescentini, incensurato è stato ferito alle gambe da un colpo di arma da fuoco.

È stato trasportato all'ospedale di Castellammare di Stabia, non in pericolo di vita. Indagini in corso a cura della compagnia di Torre Annunziata.

