Agguato a Ponticelli, uomo ferito a colpi di pistola: «Volevano rapinarmi»

Agguato a Ponticelli. Poco fa un giovane di 22 anni è stato ferito a colpi di pistola in viale delle Metamorfosi, quartiere Ponticelli.

Soccorso e portato in ospedale, il ragazzo - che è stato colpito alle gambe e non è in pericolo di vita - ha riferito di essere stato aggredito da due sconosciuti armati che avrebbero tentato di rapinarlo: una versione che in queste ore stanno verificando i carabinieri, che indagano sul raid.