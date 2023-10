Agguato a Napoli, 35enne ferito a colpi di pistola in Corso San Giovanni

Agguato nella serata di oggi a Napoli, 35enne ferito a colpi di pistola. Gli agenti del commissariato di San Giovanni-Barra sono intervenuti in Corso san Giovanni angolo via Comunale Ottaviano per la segnalazione di un uomo ferito da colpi d'arma da fuoco.

Trasportato all'ospedale del mare, non sarebbe in pericolo di vita. Almeno due proiettili lo hanno raggiunto al petto e all'inguine, dunque il 35enne ora è sottoposto alle cure dei medici.

Sull'agguato indagano anche gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli. Al momento la pista seguita porta all'agguato di camorra, anche se non sono escluse altre ipotesi.