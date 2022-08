Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: 25enne ferito a colpi di pistola

Agguato nella notte a Ponticelli. Un giovane di 25 anni è stato ferito a colpi di pistola da un uomo armato di pistola in via Edoardo Scarpetta.

Al momento del raid la vittima era sotto l'abitazione della fidanzata, unica testimone - oltre al ferito - del fatto. Almeno otto i colpi esplosi da una pistola calibro 38, tre dei quali hanno raggiunto D.T., che risulta avere solo un piccolo precedente per reati minori, ad una spalla e alla gamba.

Il ferito, ricoverato d'urgenza all'ospedale Villa Betania, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte della Polizia di Stato. Al momento non si esclude nessuna pista investigativa.