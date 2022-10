Alessandra Clemente si sposa: la promessa di matrimonio con palloncini rosa

Finalmente sorride, mostra il diamante al dito, bacia il promesso sposo: è stata una una giornata densa di emozioni, quella di ieri, per Alessandra Clemente: ex vicesindaco di Napoli, oggi consigliere all'opposizione.

Figlia di Silvia Ruotolo, vittima innocente della camorra e, nel nome della madre, impegnata in tante battaglie per la legalità. Questa volta la sua giornata è cominciata sempre nelle stanze del Comune, però in modo decisamente diverso: con la sua promessa di matrimonio. E, dunque, con video e foto condivisi sulle sue pagine social, scatenando migliaia di like, cuoricini, commenti. Diverse le immagini raggianti condivise direttamente dalla protagonista, elegantissima e già in abito bianco. E, accanto agli scatti, l'indicazione del luogo prescelto per i festeggiamenti: il ristorante D'Angelo in via Aniello Falcone e, soprattutto, la spettacolare terrazza sul golfo.

Con il panorama adornato dai palloncini rosa e musica ad alto volume nel locale fino a notte. È qui la festa, e prosegue dopo l'annuncio delle nozze, a Natale 2021, con il fidanzato (e collega avvocato) Carmine Foreste.