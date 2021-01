Allacci abusivi alla rete idrica: a Marigliano denunciati in tre

Si erano spacciati per sedicenti dipendenti Gori realizzando uno scavo sulla sede stradale a Marigliano, per un allaccio idrico direttamente sulla condotta pubblica. Sono stati però sorpresi dagli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Emiliano Nacar, che con una indagine lampo sono riusciti sventare la truffa. É successo in via Masseria Pugliese dove gli agenti hanno sorpreso due uomini intenti ad eseguire uno scavo sulla sede st­radale in tutta fret­ta. Identificate le persone che si spacciavano per sedicenti dipendenti Gori, hanno richiesto le autorizzazioni per i lavori senza tuttavia ricevere i documenti. A seguito di approfondite ed immediate indagini hanno così scoperto i due operai che, spacciandosi per dipe­ndenti del servizio idrico, stavano invece agendo su commissione immetten­do sulla rete pubbli­ca l'allaccio abusivo per il furto d'ac­qua e la truffa.

Sono stati denunciati,unitamente al committente dei lavori, per truffa in concorso e tentato furto aggravato. A carico dei sogget­ti è stata elevata an­che una sanzione amminis­trativa di 800 euro per lo scavo abusivo ripristinato dagli stessi operai.

