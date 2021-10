Allerta meteo in Campania, l'avviso della Protezione civile

Torna l'allarta meteo. Di colore giallo. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso valido su tutta la Campania a partire dalla mezzanotte e valido fino alle 23.59 di domani, domenica 10 ottobre. Si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, anche intensi in alcuni punti del territorio. Possibili raffiche nei temporali.

APPROFONDIMENTI PORTO RECANATI Ritrovamento choc: un cadavere in spiaggia, è giallo sulla... IL MALTEMPO Maltempo a Pozzuoli, il sindaco: «Disagi per l'eccezionale... IL MALTEMPO Meteo Campania domani, allerta gialla anche sabato: temporali e...