Allerta terrorismo, Pasqua blindata: in campo a Napoli 1.500 agenti

Giovedì 29 Marzo 2018, 10:00 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2018 10:00

Pasqua blindata. Napoli resta «sorvegliata speciale»: sull'allarme sicurezza e anti-terrorismo, lanciato ieri dal Viminale, l'attenzione è altissima. Come per Roma e Milano, il capoluogo campano viene inserito ai primissimi posti dell'elenco di metropoli da presidiare. Ieri mattina il prefetto Carmela Pagano ha presieduto un delicato comitato per l'ordine pubblico: un vertice che - soprattutto alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell'Interno, Marco Minniti - ha stilato un dettagliato ordine di priorità dei cosiddetti «obiettivi sensibili» da presidiare.Massimo riserbo sui numeri. Il primo a non volerli diffondere è lo stesso questore di Napoli, Antonio De Iesu. Saranno, comunque, oltre 1500 gli uomini delle forze dell'ordine schierati in campo. E il dispositivo varato varrà non solo per il ponte pasquale che si apre oggi, ma anche in occasione delle prossime date del 25 aprile e del primo maggio.Poliziotti, carabinieri, finanzieri, militari dell'Esercito e agenti della polizia municipale verranno schierati «H24» - e cioè sia di giorno che di notte - lungo gli itinerari sensibili, quelli individuati come potenziali obiettivi.