Ancora insulti e toni forti: la querelle con i parcheggiatori abusivi prosegue in via Marina

Martedì 3 Luglio 2018, 19:41 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2018 19:41

Ancora toni forti ed insulti al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Il luogo è sempre via Marina e questa volta insieme al consigliere regionale erano presenti anche il consigliere comunale Marco Gaudiano ed alcuni agenti della Polizia locale. Questo però - a quanto pare - non è stato sufficiente ad arginare la furia dei parcheggiatori abusivi che hanno inveito contro i due politici. Tavolini sulla pista ciclabile ed auto parcheggiate in maniera illegale lungo la careggiata, sono al centro di questa nuova querelle che sembra essere ancora solo all’inizio.