La napoletana Nesi segretaria nazionale delle Guardie Giurate: «Eletta per la prima volta una donna»

Un evento storico per il mondo delle guardie giurate. La sindacalista napoletana, Anna Nesi, con un passato in CGIL, è stata eletta segretario nazionale delle guardie giurate. «Come primo Segretario Donna dell’Associazione Guardie Particolari Giurate – dichiara la neoeletta Anna Nesi - sono particolarmente orgogliosa e metterò tutta me stessa per garantire maggiori tutele giuridiche e economiche alle guardie giurate che da 6 aspettano un nuovo contratto collettivo di lavoro».

L’assemblea straordinaria dell’Associazione nazionale Guardie particolari giurate si è tenuta presso la sede Centrale di Arzano in Napoli. Anna Nesi da sempre attiva nel campo dell'associazionismo, in particolare con l'associazione presieduta da Giuseppe Alviti leader dal 2006 ed in carica fino al 2026, come Presidente nazionale delle guardie giurate. "Era il momento di eleggere una donna - dichiara il Presidente Alviti - per rivoluzionare il mondo delle guardie particolari giurate, solo il loro coraggio può dare stimoli e motivazione nuove a noi uomini".

Per Anna Nesi «Sarà necessario lottare ancora con più veemenza per cambiare il Tulps e regolamentare diversamente il comparto delle guardie particolari giurate partendo da un innalzamento delle tutele crescenti giuridiche ed economiche. In primis durante il servizio alle GPG deve essere riconosciuta pari dignità giuridiche come le forze dell'ordine».