Anziana rapinata a Napoli, due mesi con una lama nel collo

Mercoledì 17 Aprile 2019, 07:00

A 83 anni la signora Vanda G. ha vissuto già due vite. Suo malgrado. Dopo essere miracolosamente sopravvissuta all'assalto di un rapinatore armato - che due mesi fa nottetempo riuscì a introdursi nell'appartamento dove la donna vive da sola, a Materdei, aggredendola e ferendola al collo con un coltello - ieri è uscita sana e salva da una sala operatoria dell'ospedale Cardarelli, dov'è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico causato da un incredibile postumo di quella notte di terrore. L'uomo incappucciato e vestito di nero che le si parò di fronte nel cuore della notte, minacciandola con l'arma bianca per sapere dove tenesse custoditi soldi e preziosi, la colpì affondando la lama tra la zona destra dei muscoli cervicali e la gola.Soccorsa dai vicini e dal genero la mattina successiva, in gravissime condizioni Vanda venne ricoverata d'urgenza in ospedale per quella brutta ferita. Dopo alcuni giorni riuscì a tornare a casa. Ma da quel momento iniziarono lancinanti dolori tra la base del collo e l'orecchio destro. Ci sono volute ancora due settimane per scoprire che proprio dietro l'orecchio, e a pochissimi centimetri dalla giugulare, era rimasta conficcata la parte finale della lama del coltello impugnato dall'aggressore. Incredibilmente di tutto ciò - al momento delle dimissioni della signora, dopo aver subito aggressione, ferimento e rapina in casa - nessuno si era però accorto. E solo quando quel «fastidio» ha iniziato a trasformarsi in dolore insopportabile, i figli della donna hanno deciso di sottoporla ad alcuni esami clinici approfonditi. In realtà è bastata una semplicissima radiografia a svelare la presenza di parte della lama del coltello impugnato dal malvivente: lama che evidentemente, nelle fasi concitate dell'aggressione, si era spezzata conficcandosi dietro l'orecchio.