Torre Annunziata. Mazzetta da 10mila euro: arrestato in flagranza capo dell'UTC

Torre Annunziata. L'hanno pedinato, hanno seguito l'appuntamento in cui ha incassato i soldi e poi lo hanno arrestato. Con sé aveva una mazzetta da 10mila euro.

È in finito in carcere per corruzione il 63enne Nunzio Ariano, ingegnere capo dell'ufficio Tecnico comunale di Torre Annunziata. A sorprenderlo in flagranza di reato sono stati i finanzieri, che sono entrati in azione nel primo pomeriggio di ieri, dopo giorni di indagini coordinate dalla Procura oplontina. Il sospetto era che Ariano stesse per incassare una tangente.

Dopo un lungo interrogatorio, in nottata Nunzio Ariano è stato accompagnato nel carcere di Poggioreale dove resta in attesa della convalida.

