Arrestato a Fondi albanese di Trentola Ducenta che aveva accoltellato la moglie

Lunedì 21 Maggio 2018, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 19:27

Una violenta lite in famiglia degenerata in un accoltellamento. È accaduto a Fondi, in provincia di Latina, dove un albanese di 38 anni, residente a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, al termine di un diverbio con la moglie, una sua connazionale di 37 anni, anch’essa residente nella medesima città campana ma domiciliata nel sud pontino, si è scagliato contro la donna con un coltello a serramanico di 26 centimetri e l’ha colpita con diversi fendenti. Il litigio è scaturito da una discussione relativa all’affidamento dei figli minori della coppia che si sta separando. La donna fortunatamente è stata soccorsa da un’autoambulanza del 118 che l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “Fiorini” di Terracina dove le sono state riscontrare ferite lacero contuse nella regione latero cervicale. I carabinieri della tenenza di Fondi hanno arrestato nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e tentato omicidio l’albanese e lo hanno trasferito presso il carcere di Latina.