Prendeva al telefono le ordinazioni della droga: arrestato spacciatore a Caivano

Martedì 16 Gennaio 2018, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti di polizia del commissariato Afragola hanno arrestato Antimo Di Micco, di 27 anni, responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.I poliziotti hanno condotto un’indagine da cui hanno accertato che il giovane prendeva contatti telefonici con il cliente di turno per la consegna della droga.Ieri mattina a Caivano, al corso Umberto, gli agenti hanno dapprima intercettato lo spacciatore che aspettava al marciapiede il suo cliente. Dopo pochi minuti, quindi è stato avvicinato da un uomo su uno scooter il quale ha prima consegnato delle banconote e poi ricevuto della droga.L’azione degli agenti è stata immediata. Di Micco è stato trovato in possesso di tre telefoni cellulari e di 400 euro. Nell’abitazione poco distante invece gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato nell’oblò della lavatrice un astuccio contenente 22 dosi di cocaina e un bilancino di precisioneIl 27enne è stato arrestato in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.